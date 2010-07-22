Обучать в автошколах будут лучше, но дороже

Оно предусматривает, вчастности, добровольную аккредитацию автошколы. Условием для её получения является наличие аппаратно-программного комплекса для приема экзаменов и автоматизированного автодрома. В результате, в аккредитованных автошколах будут более качественно готовить кандидатов на получение прав, считает заместитель начальника одной из тагильских автошкол Николай Кошкаров. Сдать экзамен без тщательной подготовки будет невозможно. Но на процедуру аккредитации потратятся средства. А компенсировать эти затраты придётся ученикам. Автоматизированный автодром исключает вмешательство человеческого фактора и почти устраняет возможность «купить» результат экзамена. С другой стороны, датчики датчиками, а ездить автомобилисту предстоит по реальным улицам настоящего города. Поэтому, считают эксперты, полностью переводить экзамены на автодромы не стоит. Да и вообще, автодром – это колоссальные затраты, которые тоже скажутся на ценах. Обучение в автошколе станет, по предварительным прогнозам, процентов на 20 дороже. Сейчас тагильчанам это обходится в 22-25 тысяч рублей при получении прав категории Б.