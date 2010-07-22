Россияне не готовы к покупке дорогих машин
22 июля 2010, 17:26ОбществоIrinaKoshp
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Россияне не готовы к покупке дорогих машин, - пишет агентство "Франс - Пресс". В этом году купить новый автомобиль планируют всего 8% россиян.
Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир". Социологи уверены, что на результатах опроса сказываются последствиякризиса, когда люди отказывались от обновок. При этом, банкиры считают
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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