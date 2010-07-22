Совет директоров Уралхимпласта доволен работой крупнейшего предприятия Нижнего Тагила

В первом полугодии предприятие сработало в рамках запланированного бюджета, получив прибыль. Основные задачи на предстоящий период – увеличение объема продаж и инвестирование средств в проекты. Так, 24 миллиона рублей будет направлено на развитие Химического Парка «Тагил», формирующегося в настоящее время на базе Уралхимпласа. Кроме того, Совет директоров ознакомился с перспективными проектами,направленными на снижение зависимости предприятия от поставщиков сырья и оптимизацию загрузки мощностей. Как рассказали нам в пресс-службе предприятия, на эти цели ориентировочно планируется направить порядка 74 миллионоврублей.