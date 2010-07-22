Топ-тройка природных парков определена на Среднем Урале

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного министерства природных ресурсов, самым посещаемым природным парком областного значения на протяжении уже нескольких лет остается природный парк "Оленьи ручьи". Количество его посетителей с 2006 года выросло более чем в два раза - до 47 тысяч. Вот уже три года подряд на уровне 30 тысяч ежегодно сохраняется количество посетителей природного парка "Река Чусовая". Растет количество посетителей и парка "Бажовские места", который открыт недавно. Как отметили в пресс-службе минприроды, эти природные парки активно развивают на своих территориях экологический туризм. Отмечу также, что всего на территории Свердловской области больше тысячи особо охраняемых территорий.