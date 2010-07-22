В Нижнем Тагиле появятся более 3-х тысяч мест в детских садах

Программа рассчитана до 2014 года. Согласно постановлению областного Правительства, нормативы предельной наполняемости в общеразвивающих группах должны быть увеличены, не нарушая при этом действующие санитарные правила. Таким образом, в этом году будет открыто 1666 новых мест в садиках, а начиная со следующего, начнутся реконструкции и капитальные ремонты бывших детских садов на Вые и Вагонке. Строительство новых зданий тоже начнётся со следующего года:детские садыбудут строиться на Руднике, в микрорайоне Муринские пруды, на Вагонке и на ГГМ. Всего планируется построить 5 новых современных детских садов. В результате число мест в детских садах Нижнего Тагила достигнет 19 186-ти. Выполнение программы будет осуществляться на условиях софинансирования из областного бюджета по схеме 50 на 50. Для решения всех финансовых вопросов, связанных с реализацией программы, требуется корректировка городского бюджета, в связи с чем в ближайшее время будет созвано внеочередное заседание городской думы.