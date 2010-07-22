В Свердловской области планируется высвободить почти 1,5 тыс. работников
22 июля 2010, 17:42ОбществоIrinaKoshp
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В июне на территории УрФО принято на работу 55,5 тыс. человек. Это на пятую часть больше, чем в мае.
В июне на территории УрФО принято на работу 55,5 тыс. человек. Это на пятую часть больше, чем в мае. Об этом сообщили УрБК в Федеральной службе государственной статистики. В Свердловской области принято на работу 17,5 тысяч человек, что на 14 % превышает майские показатели. Число выбывших работников организаций области составило 19 тысяч человек. Численность требуемых работников на вакантные рабочие места на конец июня превысила 9 тысяч человек. В то же время, численность работников, намеченных к высвобождению в июле на территории Свердловской области, составляет почти 1,5 тысячи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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