В Свердловской области планируется высвободить почти 1,5 тыс. работников

В июне на территории УрФО принято на работу 55,5 тыс. человек. Это на пятую часть больше, чем в мае. Об этом сообщили УрБК в Федеральной службе государственной статистики. В Свердловской области принято на работу 17,5 тысяч человек, что на 14 % превышает майские показатели. Число выбывших работников организаций области составило 19 тысяч человек. Численность требуемых работников на вакантные рабочие места на конец июня превысила 9 тысяч человек. В то же время, численность работников, намеченных к высвобождению в июле на территории Свердловской области, составляет почти 1,5 тысячи.