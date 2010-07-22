Виновника вчерашнего ДТП на Серовской трассе нужно найти среди 4,5 тысяч подобных автомобилей
Виновника вчерашнего ДТП на Серовской трассе нужно найти среди 4,5 тысяч подобных автомобилей.
Виновника вчерашнего ДТП на Серовской трассе нужно найти среди 4,5 тысяч подобных автомобилей. Напомню, в ночь на 21-е июля на 125-м километре трассы Екатеринбург-Серов был смертельно травмирован 24-летний тагильчанин. В эти выходные у него должна была быть свадьба, а 20 июля в садах на Монзино был мальчишник. Как рассказали участники событий, не хватило спиртного, и они вызвали из города знакомого. В ожидании транспорта трое ребят вышли на трассу. Мчавшийся на большой скорости в сторону Нижнего Тагила водитель не сумел избежать столкновения. А после ДТП скрылся. Удар пришелся на правую часть автомашины. На месте происшествияобнаружили кусок бампера, осколки передней правой блок-фары и вырванное правое боковое зеркало заднего вида. Судя по длине тормозного пути, скорость автомобиля была около 130-ти км/ч, что на 40км/ч превышает установленный скоростной режим, отмечает пресс-служба нижнетагильского УВД. Установлено, что участником ДТП стал автомобиль ВАЗ 10-й или 12-й модели, серо-зеленый металлик. В Свердловской области более 4,5 тысяч таких автомашин. Инспекторы ГИБДД просят всех, кто может помочь в установлении похожей по приметам машины, обращаться по телефону 25-00-44
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