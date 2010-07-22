Виновника вчерашнего ДТП на Серовской трассе нужно найти среди 4,5 тысяч подобных автомобилей. Напомню, в ночь на 21-е июля на 125-м километре трассы Екатеринбург-Серов был смертельно травмирован 24-летний тагильчанин. В эти выходные у него должна была быть свадьба, а 20 июля в садах на Монзино был мальчишник. Как рассказали участники событий, не хватило спиртного, и они вызвали из города знакомого. В ожидании транспорта трое ребят вышли на трассу. Мчавшийся на большой скорости в сторону Нижнего Тагила водитель не сумел избежать столкновения. А после ДТП скрылся. Удар пришелся на правую часть автомашины. На месте происшествияобнаружили кусок бампера, осколки передней правой блок-фары и вырванное правое боковое зеркало заднего вида. Судя по длине тормозного пути, скорость автомобиля была около 130-ти км/ч, что на 40км/ч превышает установленный скоростной режим, отмечает пресс-служба нижнетагильского УВД. Установлено, что участником ДТП стал автомобиль ВАЗ 10-й или 12-й модели, серо-зеленый металлик. В Свердловской области более 4,5 тысяч таких автомашин. Инспекторы ГИБДД просят всех, кто может помочь в установлении похожей по приметам машины, обращаться по телефону 25-00-44