Все больницы Нижнего Тагила и всей свердловской области будут модернизированы к 2012 году

Решение об этом принято на коллегии ведомства, сообщили АПИ в министерской пресс-службе. Со своей стороны министерство должно определить перечень межмуниципальных центров, в которых будут сконцентрированы ресурсы для оказания специализированной медицинской помощи, и подготовить проект областной целевой программы информатизации здравоохранения. Главные врачи областных государственных учреждений здравоохранения должны разработать проекты программ модернизации своих учреждений в срок до 1 августа, а до конца года — провести организационную работу по созданию сетевой инфраструктуры с обучением персонала информационным технологиям.