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Все больницы Нижнего Тагила и всей свердловской области будут модернизированы к 2012 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Все больницы Нижнего Тагила и всей свердловской области будут модернизированы к 2012 году

22 июля 2010, 17:38ОбществоIrinaKoshp
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