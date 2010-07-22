Все больницы Нижнего Тагила и всей свердловской области будут модернизированы к 2012 году
22 июля 2010, 17:38ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Модернизация здравоохранения в следующие два года станет одним из основных направлений деятельности областного минздрава.
Решение об этом принято на коллегии ведомства, сообщили АПИ в министерской пресс-службе. Со своей стороны министерство должно определить перечень межмуниципальных центров, в которых будут сконцентрированы ресурсы для оказания специализированной медицинской помощи, и подготовить проект областной целевой программы информатизации здравоохранения. Главные врачи областных государственных учреждений здравоохранения должны разработать проекты программ модернизации своих учреждений в срок до 1 августа, а до конца года — провести организационную работу по созданию сетевой инфраструктуры с обучением персонала информационным технологиям.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей