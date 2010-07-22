Все большее число россиян обзаводится кредитными картами

В 2009 году общий объем операций по оплате кредитками составил примерно 1,5 миллиарда долларов, а по снятию наличных — почти 12 миллиардов. Огромной популярностью на данный банковский продукт наблюдается и в Свердловской области. Как пишет «Джаст Медиа», со ссылкой на специалистов одного из банков региона, рост популярности «кредиток» связан с тем, что на сегодняшний день они являются самым удобным инструментом для краткосрочного кредитования. Если до недавнего времени держателями кредитных карт были в основном состоятельные граждане, то сегодня это сотрудники крупных предприятий, пользователи зарплатных карт, госслужащие и бизнесмены.