Все большее число россиян обзаводится кредитными картами
22 июля 2010, 17:48ОбществоIrinaKoshp
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Все большее число россиян обзаводится кредитными картами. Общее количество выпущенных в России кредитных карт в прошлом году составило почти 25 миллионов, а по итогам этого года их количество может составить уже порядка 27 миллионов.
В 2009 году общий объем операций по оплате кредитками составил примерно 1,5 миллиарда долларов, а по снятию наличных — почти 12 миллиардов. Огромной популярностью на данный банковский продукт наблюдается и в Свердловской области. Как пишет «Джаст Медиа», со ссылкой на специалистов одного из банков региона, рост популярности «кредиток» связан с тем, что на сегодняшний день они являются самым удобным инструментом для краткосрочного кредитования. Если до недавнего времени держателями кредитных карт были в основном состоятельные граждане, то сегодня это сотрудники крупных предприятий, пользователи зарплатных карт, госслужащие и бизнесмены.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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