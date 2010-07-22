Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Жаркая погода в Нижнем Тагиле сохранится до следующей среды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Жаркая погода в Нижнем Тагиле сохранится до следующей среды

22 июля 2010, 17:00ОбществоIrinaKoshp
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?