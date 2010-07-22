Жаркая погода в Нижнем Тагиле сохранится до следующей среды

По словам начальника отдела прогнозов Свердловского Гидрометцентра Галины Сердюк, температура в отдельных районах Свердловской области будет держаться на уровне 30-33-х градусов. А в середине будущей недели должны пройти циклоны, которые могут вызвать ливневые дожди, грозы и шквалистый ветер. Но, как отмечает синоптик, понижение температуры будет, скорее всего, кратковременным. Потом жара снова вернётся.