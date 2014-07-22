«МегаФон» поможет контролировать расходы на Интернет за границей

С опцией «Интернет за границей» больше нет необходимости оплачивать каждый мегабайт по базовым роуминговым тарифам. Подключая опцию, вы можете выбрать подходящий объем трафика «10МБ» или «30МБ», который будет вам доступен в течение 24 часов. Подключение опции бесплатное. Оплата трафика производится после первого выхода в Интернет в роуминге. По истечении суток действие опции возобновляется автоматически, при этом плата за пользование взимается после выхода в Интернет. Стоимость опции зависит от объема и вида выбранного трафика. Так, 10 Мб в европейских странах будут стоить всего 129 рублей.

Для того, чтобы контролировать расходы в роуминге, многим обладателям смартфонов и планшетов приходилось полностью отказываться от мобильного доступа. Теперь же, подключив опцию «Интернет за границей», наш клиент не потратит ни копейкой больше того, чем он планировал. При этом интернет-доступ станет значительно доступнее, чем раньше говорит Михаил Дубин, исполнительный директор по развитию бизнеса на массовом рынке ОАО «МегаФон».

По итогам первого полугодия текущего года самыми популярными странами по передаче данных у клиентов «МегаФона» являются Украина, Беларусь, Турция, Германия, Узбекистан, Италия, Египет и Таджикистан.