Пропавший турист нашелся! Живой и здоровый прибыл в Нижний Тагил

Напомним, Владимир, опытный турист, отправился на сплав по Чусовой в одиночестве. Последний раз его видели 14 июля, с тех самых пор никакой информации о нем и о его местоположении не было.

Только что Татьяна, жена, рассказала, что он очень долго ждал ее, делал длинные «дневки». И только сегодня приехал в Нижний Тагил из города Чусовой. За эти дни Владимир заставил изрядно поволноваться супругу и друзей, однако, многие верили, что всё будет хорошо.