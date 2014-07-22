Пропавший турист нашелся! Живой и здоровый прибыл в Нижний Тагил
22 июля 2014, 14:35Общество
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Только что редакции TagilCity.ru Татьяна, жена пропавшего туриста Владимира Иванова, сообщила, что ее муж вернулся домой.
Напомним, Владимир, опытный турист, отправился на сплав по Чусовой в одиночестве. Последний раз его видели 14 июля, с тех самых пор никакой информации о нем и о его местоположении не было.
Только что Татьяна, жена, рассказала, что он очень долго ждал ее, делал длинные «дневки». И только сегодня приехал в Нижний Тагил из города Чусовой. За эти дни Владимир заставил изрядно поволноваться супругу и друзей, однако, многие верили, что всё будет хорошо.
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