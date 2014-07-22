«Ростелеком» начал строительство «оптики» в Синарском районе Каменска-Уральского

Компания «Ростелеком» начала строительство волоконно-оптических линий связи в Синарском районе Каменска-Уральского – центральном и самом большом районе города. Преимущества высокоскоростного Интернета, интерактивного телевидения уже осенью смогут по достоинству оценить свыше 740 семей.

«Жители Синарского района очень ждали эту стройку. Еще вчера Интернет со скоростью свыше 100 Мбит/с был фантастикой, а сегодня стал реальностью. Абонентам нужны более высокие скорости передачи данных, инновационные услуги, такие как, например, «Интерактивное ТВ», — рассказывает Дмитрий Валерьевич Рожин, директор Каменск-Уральского районного узла связи Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком». — Заявки на подключение уже принимаются. Сеть планируется сдать в эксплуатацию в начале сентября 2014 года».

«Ростелеком» построит в Синарском районе около 20 километров оптических линий связи. Оптика будет подведена к 62 домам, среди которых 52 – многоквартирных. При строительстве используется прогрессивная технология — GPON (Gigabit Passive Optical Networks). Она позволяет достигать высокой пропускной способности канала и подключать по одной линии мультисервисный пакет услуг — телефон, интерактивное телевидение, Интернет. Среди других преимуществ — потенциал для развития на многие годы вперед: оптика обладает возможностью наращивать пропускную способность в зависимости от потребностей абонентов.

Компания также строит волоконно-оптические линии связи к двум новым высоткам в Красногорском районе Каменска-Уральского. В сентябре, когда все работы будут выполнены, высокоскоростной Интернет и другие сервисы, возможные только на сетях с высокой пропускной способностью, станут доступны еще для 200 человек.