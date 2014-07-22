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Шумахера могут выписать домой до конца лета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шумахера могут выписать домой до конца лета

22 июля 2014, 13:10ОбществоCorey
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