Шумахера могут выписать домой до конца лета
22 июля 2014, 13:10ОбществоCorey
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Михаэль Шумахер может в скором времени продолжить реабилитацию у себя дома. Уже до конца лета его могут выписать из больницы.
Уже до конца лета Михаэль Шумахер может быть выписан из больницы домой для дальнейшего прохождения реабилитации. В настоящее время легендарный гонщик находится в реабилитационном центре в Лозанне, где проходит курс восстановления после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в конце прошлого года.
Тогда, катаясь на горных лыжах в Альпах, он получил травму головы и был отправлен в госпиталь в Гренобле, где был введен в состояние искусственной комы, в котором находился до июня текущего года. За это время ему было сделано несколько нейрохирургических операций, после чего он пошел на поправку.
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