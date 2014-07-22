Шумахера могут выписать домой до конца лета

Уже до конца лета Михаэль Шумахер может быть выписан из больницы домой для дальнейшего прохождения реабилитации. В настоящее время легендарный гонщик находится в реабилитационном центре в Лозанне, где проходит курс восстановления после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в конце прошлого года.

Тогда, катаясь на горных лыжах в Альпах, он получил травму головы и был отправлен в госпиталь в Гренобле, где был введен в состояние искусственной комы, в котором находился до июня текущего года. За это время ему было сделано несколько нейрохирургических операций, после чего он пошел на поправку.