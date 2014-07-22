В полиции Нижнего Тагила рассказали о порядке предоставления услуг по лицензионно-разрешительной работе

В пресс-службе МВД TagilCity.ru рассказали: во исполнение положений Указа Президента России от 07.05.2012 года № 601 в органах внутренних дел Свердловской области по предоставлению государственных услуг гражданам и юридическим лицам, проблемных вопросах, возникающих по направлению лицензионно-разрешительной работы: