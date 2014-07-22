В полиции Нижнего Тагила рассказали о порядке предоставления услуг по лицензионно-разрешительной работе
22 июля 2014, 11:15Общество
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Предоставление государственных услуг по направлению лицензионно-разрешительной работы включает множество аспектов. Это и выдача удостоверения частного охранника, и выдача разрешения на хранение оружия для спорта, охоты, а также разрешение на хранение боеприпасов. Так, для удобства тагильчан создан целый порядок действий по оперативному решению этих вопросов.
В пресс-службе МВД TagilCity.ru рассказали: во исполнение положений Указа Президента России от 07.05.2012 года № 601 в органах внутренних дел Свердловской области по предоставлению государственных услуг гражданам и юридическим лицам, проблемных вопросах, возникающих по направлению лицензионно-разрешительной работы:
- для сокращения времени ожидания в очереди при приеме граждан введен дополнительный день приема в субботу, с режимом работы с 10 до 14 часов;
- организована предварительная запись на прием физических и юридических лиц по телефонам: (3435) 97-63-29, 97-63-24;
- с целью своевременного и качественного информирования граждан о предоставленной государственной услуге организована отправка уведомлений по средствам СМС;
- информация о возможности и порядке подачи заявлений в электронной форме размещена на портале госуслуг, официальном сайте МВД Российской Федерации, официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области и на информационных стендах в помещении ОЛРР ММУ МВД России «Нижнетагильское» (ул. Островского, 5).
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