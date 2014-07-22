Владислав Пинаев намерен бороться с объектами незарегистрированного ИЖС

Ежегодно в эксплуатацию вводятся тысячи квадратных метров. Главная задача данной комиссии – выявление незарегистрированных объектов в городе. Так, в течение июля 2014 года в Нижнем Тагиле было обнаружено 74 таких здания. Об этом присутствующим рассказал Андрей Владимирович Солтыс, начальник управления архитектуры.

Он также сообщил, что с начала работы комиссии 77 выявленных зданий-нарушителей были официально зарегистрированы – при участии специалистов управления, представителей ресурсоснабжающих компаний и налоговой.

Одни нарушают, другие – требуют исполнения существующего законодательства Владислав Пинаев озвучил главную задачу работы комиссии.

Специалисты юридического отдела ищут экономические рычаги влияния на таких лиц. Специалисты налоговой поддерживают коллег. Однако конкретных предложений до сих пор нет, посетовал Владислав Юрьевич.

Более того, со зданиями, несогласованными с администрацией города, часто случаются неприятности – идут трещины из-за неверно выбранного основания, крошатся шлакоблоки. По словам членов комиссии, в дальнейшем это обойдется собственникам гораздо дороже.

Интересный факт: объекты, строящиеся и имеющиеся в сельских территориях фактически не существуют, поскольку они не зарегистрированы - там кооперативы. Из поколения в поколение от одного члена семьи к другому передается некая «бумажка» [по словам Андрея Солтыса]. «В сельских территориях у нас практически коммунизм. Нет частной собственности. Земля фактически наша. Но заборы стоят», - поиронизировал Владислав Пинаев.

«Заплати налоги и спи спокойно», - резюмировал Владислав Пинаев, заверив, что следующий рейд по домам из «черного списка» будет совершен с участие СМИ. А это, по мнению присутствующих, более красочно отражает всю суть работы комиссии, «вместо сухих слов» на страницах изданий.