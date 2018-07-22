60 тыс. человек поклонились мощам княгини Романовой в Свердловской области

Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в период с 13 по 21 июля в Екатеринбурге и Алапаевске мощи великой княгини Елизаветы Романовой увидели около 60 тыс. человек.

Ковчег с мощами правой руки Елизаветы Федоровны привез на Урал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В скором времени святыня вернется обратно в Москву в Марфо-Мариинскую ставропигиальную обитель.

Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова была убита 18 июля 1918 года на следующую ночь после расстрела императорской семьи в алапаевской шахте.