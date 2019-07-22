Екатеринбургская компания построит стадион в нижнетагильском «Центре образования № 1»

Спорткомплекс будет включать в себя футбольное поле, круговую и прямую беговые дорожки, волейбольно-баскетбольную площадку, зоны для прыжков в длину и сдачи норм ГТО.

После строительства компания должна будет заказать испытание искусственного травяного покрытия. Независимая экспертиза проверит амортизацию и измерит характеристики отскока и скольжения мяча.