Екатеринбургская компания построит стадион в нижнетагильском «Центре образования № 1»
Сегодня, 17:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Аукцион на строительство спорткомплекса за 25,5 млн рублей в «Центре образования № 1» в Нижнем Тагиле выиграло ООО «Караван» из Екатеринбурга, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Спорткомплекс будет включать в себя футбольное поле, круговую и прямую беговые дорожки, волейбольно-баскетбольную площадку, зоны для прыжков в длину и сдачи норм ГТО.
После строительства компания должна будет заказать испытание искусственного травяного покрытия. Независимая экспертиза проверит амортизацию и измерит характеристики отскока и скольжения мяча.
Строительство завершится через 60 дней с момента заключения контракта. Выполнение работ во время учебного процесса подрядчик согласует с администрацией центра.
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