Экс-глава Каменска-Уральского приговорен к восьми годам колонии за получение взятки

Судом и следствием установлено, что в 2014 году Астахов, будучи мэром Каменска-Уральского, получил взятку от фирмы, выступавшей подрядчиком по муниципальным контрактам на строительство детсада и двух жилых домов для программы переселения из аварийного жилья.

За взятку в размере почти шесть миллионов рублей глава муниципалитета обязывался способствовать подрядчику в своевременной сдаче объектов, в том числе и в случае неполного выполнения работ.