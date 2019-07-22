Экс-глава Каменска-Уральского приговорен к восьми годам колонии за получение взятки
Сегодня, 13:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Бывший глава Каменска-Уральского Михаил Астахов осужден за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, сообщает прокуратура Свердловской области.
Судом и следствием установлено, что в 2014 году Астахов, будучи мэром Каменска-Уральского, получил взятку от фирмы, выступавшей подрядчиком по муниципальным контрактам на строительство детсада и двух жилых домов для программы переселения из аварийного жилья.
За взятку в размере почти шесть миллионов рублей глава муниципалитета обязывался способствовать подрядчику в своевременной сдаче объектов, в том числе и в случае неполного выполнения работ.
Суд приговорил Астахова к восьми годам колонии строго режима и штрафу в сумме около 12 миллионов рублей — двукратный размер взятки.
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