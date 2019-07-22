Итоги недели: новый начальник ФСБ, долги «Уралконтрактнефти» и спортивный скандал

Галина Спицина против федерации

В Нижнем Тагиле впервые официально зарегистрировали федерацию по художественной гимнастике. Казалось бы, хорошая новость, но обрадовала она не всех. Дело в том, что городе уже существовал союз тренеров, который именовался федерацией, но зарегистрирован не был, а потому по поводу его работы возникали некоторые вопросы, в частности финансовые. Возглавляла эту федерацию Галина Спицина, а новую зарегистрировали без её согласия, и ей это сильно не понравилось.

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Смена руководства в ФСБ

В тагильском отделе управления ФСБ появился новый начальник — подполковник из Екатеринбурга Дмитрий Пустынников. Прежний руководитель ведомства Алексей Кислов наоборот — переехал в свердловскую столицу. По словам нашего источника в правоохранительных органах, ничего из ряда вон не произошло — обычная ротация.

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Долги «Уралконтракт-НТ»

Проблемы старейшего трейдера ГСМ в Нижнем Тагиле «Уралконтрактнефть» вышли на новый уровень. На предприятие подано заявление о признании банкротом. Сделало это ООО «Группа содействия», а в ближайшее время, по нашим данным, к нему планирует присоединиться ещё один кредитор — строительная компания «Уралстроймонтаж». Впрочем, ещё в апреле в самом «Уралконтракт- НТ» говорили о планах обратиться в суд, что получить признание о банкротстве, однако этого пока так и не случилось.

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Возвращение Холманских

Экс-полпред президента России в УрФО Игорь Холманских впервые после отставки дал интервью. Высказался по поводу уже почти угасшего конфликта вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и пообещал в скором времени приехать в Нижний Тагил — по личным делам, на день рождения к маме.

Фото: kremlin.ru

Три стихии

Мы запустили новый проект — об экологической ситуации в Нижнем Тагиле, с последними статистическими данными, анализом новостей и проверок, а также пояснениями и прогнозами экспертов и официальных лиц Всего будет три части: «Вода», «Воздух», «Земля». Первую уже можно почитать здесь.

Фото: tagilcity.ru

Пожарный порох

Ну и напоследок напомним о тагильском блогере-пожарном Александре Серове, который публикует на youtube-канале съёмки с работы — тушения от первого лица. Нам он рассказал, что таким образом хочет рассказать о буднях огнеборцев: привлечь новые кадры и побудить людей соблюдать технику безопасности. Кстати, на момент публикации у него было 30 подписчиков, а сегодня уже 200.