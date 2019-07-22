Нижний Тагил вошел в число городов с самыми прибыльными квартирами

Специалисты портала «Мир квартир» соотнесли среднюю цену жилья и среднюю арендную ставку и проследили: за какой период времени окупится покупка квартиры при ее сдаче внаем.

Оказалось, что самое доходное жилье находится в Саратове, где квартира окупится за 12 лет. Далее в списке городов числятся Нижний Тагил, Симферополь, Астрахань, Краснодар и Челябинск, где жилье окупится за 13 лет. Квартиры в данных городах дают прибыль от 7,4% до 7,9% годовых.

За 14 лет окупаются квартиры в Ростове-на-Дону, за 15 лет — в Ленинградской области и Брянске. Всего по стране средняя доходность квартир составляет 5,6%, а окупаемость — 18 лет.