Свердловчанин выиграл в лотерею миллион рублей

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Житель Свердловской области выиграл в 1264-м тираже «Русского лото» миллион рублей, сообщает пресс-служба «Столото».
Лотерейный билет мужчина купил ко дню рождения супруги. Сам победитель признался, что решил довериться своей интуиции, которая и подсказала выбрать именно этот подарок.
Выигрыш мужчина планирует потратить на покупку автомобиля и на завершение строительства дома.
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