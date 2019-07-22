Тагильчан предупредили о взрывных работах 24 июля

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В Нижнем Тагиле 24 июля будут проводиться взрывные работы, сообщает ЕДДС.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 16 часов по местному времени на карьере «Естюнинский» ОАО «ВГОК» произойдет технологический массовый взрыв по отбойке руды.
Горожан просят не беспокоиться.
Напомним, 15 июля взрывные работы производились на карьере «Валегин Бор».
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