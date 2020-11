Универсальное решение для интерьера - люстры на штанге

Люстры на штанге представляют собой оптимальный и оригинальный выбор среди всех осветительных приборов для интерьера.

Люстры на штанге в интерьере Осветительные приборы в интерьере не ограничиваются функцией подачи света. Разнообразие и дизайн моделей уже давно перевели их в ранг стильных аксессуаров, благодаря которым помещение обретает законченный вид. Правильно подобранный источник света способен на многие эффекты - от скрытия недочетов до выгодного подчеркивания достоинств. С помощью люстры, бра, лампы или торшера можно зонировать пространство, а также добавить выразительности в оформление интерьера. В последнее время все большей популярностью пользуются люстры на штанге. Они представляют собой промежуточный вариант между подвесной и потолочной конструкцией, и характеризуются лучшими качествами обоих видов. Поскольку дизайн таких светильников достаточно лаконичен, они идеально подходят к модному стилю минимализм. В интернет магазине https://mega-stroyka.ru/ представлен широкий ассортимент данных изделий, купить которые можно по очень привлекательной цене. Преимущества люстры на штанге От остальных видов осветительных приборов люстру отличает функциональное дополнение - штанга. Наличие этой детали дает свои преимущества: жесткое крепление к потолку. Штанга соединяет люстру с держателем, обеспечивая надежную фиксацию лампочек и плафонов. Конструкция достаточно жесткая, поэтому можно не беспокоиться о том, что она упадет при неосторожном обращении, вибрации или покачивании;

комната с высоким потолком совершенно преобразится, если в ней повесить люстру на штанге. Она станет гораздо уютнее;

может использоваться как источник локального освещения;

люстра выглядит очень современно и стильно, являя собой удачный пример компромисса между практичностью и эффектностью. Широкий спектр применений люстр со штангой Потолочная люстра на штанге - идеальный выбор людей, которые ответственно подходят к созданию интерьера. Вид конструкции может быть весьма разнообразен. Длина штанги варьируется от малой до большой. Поэтому подобрать подходящий вариант возможно для помещения с любой высотой потолка. Некоторые модели предполагают длинную штангу, это смотрится необычно и оригинально. В других люстрах штангу практически не видно, она маскируется в общей конструкции. Количество штанг бывает от одной до нескольких. Чем их больше, тем массивнее выглядит люстра. Обычно эти изделия приобретаются для больших гостиных, выдержанных в стиле хай-тек, индастриал. Люстру на короткой штанге принято вешать в детских комнатах. Здесь приходятся как раз кстати все их положительные качества. Ребенок не сможет дотянуться до нее, а если во время игры нечаянно заденет каким-нибудь предметом, она не упадет. Универсальность осветительных приборов на штанге вполне позволяет задействовать их не только в интерьере жилых помещений. Они часто встречаются в офисах, кафе, барах. Мы предлагаем люстры на штанге из различных материалов, разных цветов и с разнообразными формами плафонов. У нас вы найдете классические и оригинальные модели ведущих мировых производителей. Вся продукция соответствует стандартам качества и имеет подтверждающие сертификаты. Давайте сделаем ваш дом красивее и уютнее вместе!

