Универсальное решение для интерьера - люстры на штанге

Люстры на штанге в интерьере
Осветительные приборы в интерьере не ограничиваются функцией подачи света. Разнообразие и дизайн моделей уже давно перевели их в ранг стильных аксессуаров, благодаря которым помещение обретает законченный вид. Правильно подобранный источник света способен на многие эффекты - от скрытия недочетов до выгодного подчеркивания достоинств. С помощью люстры, бра, лампы или торшера можно зонировать пространство, а также добавить выразительности в оформление интерьера.
В последнее время все большей популярностью пользуются люстры на штанге. Они представляют собой промежуточный вариант между подвесной и потолочной конструкцией, и характеризуются лучшими качествами обоих видов. Поскольку дизайн таких светильников достаточно лаконичен, они идеально подходят к модному стилю минимализм. В интернет магазине https://mega-stroyka.ru/ представлен широкий ассортимент данных изделий, купить которые можно по очень привлекательной цене.
От остальных видов осветительных приборов люстру отличает функциональное дополнение - штанга. Наличие этой детали дает свои преимущества:
Широкий спектр применений люстр со штангой
Потолочная люстра на штанге - идеальный выбор людей, которые ответственно подходят к созданию интерьера. Вид конструкции может быть весьма разнообразен. Длина штанги варьируется от малой до большой. Поэтому подобрать подходящий вариант возможно для помещения с любой высотой потолка. Некоторые модели предполагают длинную штангу, это смотрится необычно и оригинально. В других люстрах штангу практически не видно, она маскируется в общей конструкции.
Количество штанг бывает от одной до нескольких. Чем их больше, тем массивнее выглядит люстра. Обычно эти изделия приобретаются для больших гостиных, выдержанных в стиле хай-тек, индастриал.
Люстру на короткой штанге принято вешать в детских комнатах. Здесь приходятся как раз кстати все их положительные качества. Ребенок не сможет дотянуться до нее, а если во время игры нечаянно заденет каким-нибудь предметом, она не упадет.
Универсальность осветительных приборов на штанге вполне позволяет задействовать их не только в интерьере жилых помещений. Они часто встречаются в офисах, кафе, барах.
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