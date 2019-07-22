Универсальное решение для интерьера - люстры на штанге

Осветительные приборы в интерьере не ограничиваются функцией подачи света. Разнообразие и дизайн моделей уже давно перевели их в ранг стильных аксессуаров, благодаря которым помещение обретает законченный вид. Правильно подобранный источник света способен на многие эффекты - от скрытия недочетов до выгодного подчеркивания достоинств. С помощью люстры, бра, лампы или торшера можно зонировать пространство, а также добавить выразительности в оформление интерьера.