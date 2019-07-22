Универсальное решение для интерьера - люстры на штанге

Универсальное решение для интерьера - люстры на штанге

22 июля 2019, 18:55ОбществоPhoto: mega-stroyka.ru
Люстры на штанге представляют собой оптимальный и оригинальный выбор среди всех осветительных приборов для интерьера.

Люстры на штанге в интерьере

Осветительные приборы в интерьере не ограничиваются функцией подачи света. Разнообразие и дизайн моделей уже давно перевели их в ранг стильных аксессуаров, благодаря которым помещение обретает законченный вид. Правильно подобранный источник света способен на многие эффекты - от скрытия недочетов до выгодного подчеркивания достоинств. С помощью люстры, бра, лампы или торшера можно зонировать пространство, а также добавить выразительности в оформление интерьера.

В последнее время все большей популярностью пользуются люстры на штанге. Они представляют собой промежуточный вариант между подвесной и потолочной конструкцией, и характеризуются лучшими качествами обоих видов. Поскольку дизайн таких светильников достаточно лаконичен, они идеально подходят к модному стилю минимализм. В интернет магазине https://mega-stroyka.ru/ представлен широкий ассортимент данных изделий, купить которые можно по очень привлекательной цене.

Преимущества люстры на штанге

От остальных видов осветительных приборов люстру отличает функциональное дополнение - штанга. Наличие этой детали дает свои преимущества:

  • жесткое крепление к потолку. Штанга соединяет люстру с держателем, обеспечивая надежную фиксацию лампочек и плафонов. Конструкция достаточно жесткая, поэтому можно не беспокоиться о том, что она упадет при неосторожном обращении, вибрации или покачивании;
  • комната с высоким потолком совершенно преобразится, если в ней повесить люстру на штанге. Она станет гораздо уютнее;
  • может использоваться как источник локального освещения;
  • люстра выглядит очень современно и стильно, являя собой удачный пример компромисса между практичностью и эффектностью.

Широкий спектр применений люстр со штангой

Потолочная люстра на штанге - идеальный выбор людей, которые ответственно подходят к созданию интерьера. Вид конструкции может быть весьма разнообразен. Длина штанги варьируется от малой до большой. Поэтому подобрать подходящий вариант возможно для помещения с любой высотой потолка. Некоторые модели предполагают длинную штангу, это смотрится необычно и оригинально. В других люстрах штангу практически не видно, она маскируется в общей конструкции.

Количество штанг бывает от одной до нескольких. Чем их больше, тем массивнее выглядит люстра. Обычно эти изделия приобретаются для больших гостиных, выдержанных в стиле хай-тек, индастриал.

Люстру на короткой штанге принято вешать в детских комнатах. Здесь приходятся как раз кстати все их положительные качества. Ребенок не сможет дотянуться до нее, а если во время игры нечаянно заденет каким-нибудь предметом, она не упадет.

Универсальность осветительных приборов на штанге вполне позволяет задействовать их не только в интерьере жилых помещений. Они часто встречаются в офисах, кафе, барах.

Мы предлагаем люстры на штанге из различных материалов, разных цветов и с разнообразными формами плафонов. У нас вы найдете классические и оригинальные модели ведущих мировых производителей. Вся продукция соответствует стандартам качества и имеет подтверждающие сертификаты. Давайте сделаем ваш дом красивее и уютнее вместе!

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