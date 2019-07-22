В Екатеринбурге СК не стал возбуждать уголовное дело после обнаружения скелета
Сегодня, 15:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет вынес отказ от возбуждения уголовного дела по факту обнаружения скелета неопознанного мужчины, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Заместитель начальника следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Антон Азанов пояснил журналистам издания, что на трупе не найдено признаков криминальной смерти. Личность погибшего все еще не установлена.
Напомним, скелет мужчины был обнаружен на ЕКАД во время «Майской прогулки».
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