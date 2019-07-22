В Екатеринбурге восстановят заброшенную больницу в Зеленой Роще

По словам Бидонько, это произойдет к 2023 году, некоторое время уйдет на согласование документации, а затем — на поиск инвестора. Он подчеркнул, что проект реализуют по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Внешний облик здания будет сохранен, каких-либо дополнительных пристроек не планируется. Что именно разместится внутри — пока неизвестно. Бидонько предположил, что это могут быть апартаменты или жилые помещения.

Мы еще до конца не посчитали, сколько это будет стоить. Но в любом случае это несколько сотен миллионов рублей,сказал Бидонько о стоимости работ.