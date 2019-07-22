В Нижнем Тагиле за два года заменят 277 лифтов

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, сначала отремонтируют лифты с истекающим сроком годности, после чего перейдут на плановую замену лифтового оборудования. В результате замен снизится нагрузка на котлы муниципальных образований и станет возможно выполнять ремонт по мере износа конструктивных элементов подъемников.

Замена производится в рамках региональной программы капремонта, с привлечением финансирования регионального оператора и с помощью кредитования и поддержки из областного бюджета.

Среди нуждающихся в замене лифтов городов указаны Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Полевской, Новоуральск, Верхняя Пышма Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Качканар, Асбест, Заречный, Лесной, Верхняя Салда, Нижняя Тура.