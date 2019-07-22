В России ужесточили правила ввоза фруктов и растений

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С 19 августа в России начинают действовать новые правила ввоза растений и фруктов, сообщает «Российская газета».
Ограничения коснутся тропических фруктов, овощей, а также посадочного материала. Новые требования будут предъявляться к букетам, в том числе, из веток хвойных растений. Букеты должны состоять не более, чем из 15 веток, цветов или иных частей растений. Для перевозки более крупных партий необходимо предъявлять фитосанитарные сертификаты. При их отсутствии продукцию будут изымать и уничтожать за счет владельца.
Правила будут распространяться на все виды транспорта.
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