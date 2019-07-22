В Свердловской области еще на день продлили штормовое предупреждение

МЧС призывает свердловчан соблюдать меры безопасности. В период действия предупреждения рекомендуют воздержаться от походов, прогулок, выхода на воду.

Напомним, в минувшие выходные на Екатеринбург обрушились гроза и ливни. Обильные осадки привели к затоплению нескольких улиц. Также в аэропорт Кольцово не смогли приземлиться четыре самолета.