В Свердловской области еще на день продлили штормовое предупреждение
Сегодня, 21:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области на 23 июля продлили предупреждение о сильных ливнях, грозах, граде и штормовом ветре до 27 м/с, сообщает ГУ МЧС России по региону.
МЧС призывает свердловчан соблюдать меры безопасности. В период действия предупреждения рекомендуют воздержаться от походов, прогулок, выхода на воду.
При возникновении чрезвычайных происшествий жителей просят звонить по телефонам: 101, 112.
Напомним, в минувшие выходные на Екатеринбург обрушились гроза и ливни. Обильные осадки привели к затоплению нескольких улиц. Также в аэропорт Кольцово не смогли приземлиться четыре самолета.
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