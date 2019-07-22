В Свердловской области нашли пропавших в пятницу несовершеннолетних сестер
Сегодня, 10:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Пропавшие 19 июля сестры четырнадцати и трех лет найдены, сообщает в соцсети поисковый отряд «Лиза Алерт».
Девочки найдены, они живы. Подробности пока не уточняются.
Напомним, сестры выехали на электричке из поселка Совхозный в Каменск-Уральский к родственникам, до места назначения они не доехали. Сотовый телефон старшей сестры не отвечал.
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