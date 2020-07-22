Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл в затопленные Нижние Серги

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Сегодня утром в затопленные после ливня Нижние Серги прибыли глава МЧС РФ Евгений Зиничев по указу президента РФ Владимира Путина, пишет E1.
В первую очередь вертолет с главой на борту совершил облет территории. Теперь ожидается его посадка на землю.
Напомним, Нижние Серги оказались затопленными в результате сильного ливня, который прошел 20 июля. Там выпало 120% от месячной нормы осадков. Из берегов вышли реки, дома оказались затопленными, а также больше двух тысяч человек остаются без света.
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