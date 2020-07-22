Главный пульмонолог Минздрав рассказал о высокой смертности от тяжёлой формы COVID-19

По словам Авдеева, рекомендованный ранее препарат гидрохлорохин для лечения пациентов с коронавирусом не доказал своей эффективности, соответственно минздрав будет рекомендовать исключить его из числа применяющихся для лечения COVID-19. Также медик отметил отсутствие дефицита аппаратов ИВЛ в России.