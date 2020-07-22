Главный пульмонолог Минздрав рассказал о высокой смертности от тяжёлой формы COVID-19
Сегодня, 18:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Смертность от COVID-19 при тяжелых формах течения болезни составляет до половины случаев, при этом спасти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, удается меньше, чем в половине случаев, пишут «Новые известия» со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Авдеева, рекомендованный ранее препарат гидрохлорохин для лечения пациентов с коронавирусом не доказал своей эффективности, соответственно минздрав будет рекомендовать исключить его из числа применяющихся для лечения COVID-19. Также медик отметил отсутствие дефицита аппаратов ИВЛ в России.
Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что новую разработанную отечественными учеными вакцину от коронавируса могут зарегистрировать уже в начале августа.
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