Горевшие в больницах уральские аппараты ИВЛ вновь возвращены на рынок
Сегодня, 15:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Уральским приборостроительным заводом (УПЗ) вновь возобновлены поставки аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», сообщили изданию URA.RU в пресс-службе предприятия.
Сюжеты: Коронавирус
Росздравнадзор ранее инициировал проверку из-за пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, следствием которых стало использование аппаратов ИВЛ «Авента-М».
Результат проведенной проверки показал, что причиной пожаров являлось короткое замыкание в аппаратах, однако с 22 июля АО „УПЗ“ возобновит поставки, поскольку получено обновленное регистрационное удостоверение от Росздравнадзора.
Напомним, ранее в московских и петербургских больницах произошли пожары, в которых погибли семь человек. Следствие выяснило, что причиной стали короткие замыкания аппаратов ИВЛ. В начале июля ведомство подало два искаоб административных нарушениях в работе завода.
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