Горевшие в больницах уральские аппараты ИВЛ вновь возвращены на рынок

Результат проведенной проверки показал, что причиной пожаров являлось короткое замыкание в аппаратах, однако с 22 июля АО „УПЗ“ возобновит поставки, поскольку получено обновленное регистрационное удостоверение от Росздравнадзора.

Напомним, ранее в московских и петербургских больницах произошли пожары, в которых погибли семь человек. Следствие выяснило, что причиной стали короткие замыкания аппаратов ИВЛ. В начале июля ведомство подало два искаоб административных нарушениях в работе завода.