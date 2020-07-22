Госэкспертиза разрешила строительство в Екатеринбурге деревни Универсиады-2023
Сегодня, 17:23ОбществоФото: Официальная документация проекта
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Свердловское управление государственной экспертизы выдало разрешение на строительство первого объекта деревни Универсиады-2023, сообщает пресс-центр застройщика "Синара-Девелопмент".
Сюжеты: Екатеринбург
Первым объектом строительства станет общежитие для гостей, возведением которого в ближайшее время займется компания «Синара-Девелопмент».
Комплекс общежитий будет состоять из центральной четырнадцатиэтажной секции, а также двух боковых десятиэтажных. Вместимость объекта составит 1700 мест. На каждом этаже зданию предусмотрены зоны отдыха, учебные комнаты, зоны стирки и глажки, помещения уборочного инвентаря.
Напомним, в июле минувшего года президент Владимир Путин одобрил проект деревни Универсиады, разработанный группой «Синара-Девелопмент», а в январе нынешнего года подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, общая стоимость которой составит 79 миллиардов рублей.
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