Госэкспертиза разрешила строительство в Екатеринбурге деревни Универсиады-2023

Первым объектом строительства станет общежитие для гостей, возведением которого в ближайшее время займется компания «Синара-Девелопмент».

Комплекс общежитий будет состоять из центральной четырнадцатиэтажной секции, а также двух боковых десятиэтажных. Вместимость объекта составит 1700 мест. На каждом этаже зданию предусмотрены зоны отдыха, учебные комнаты, зоны стирки и глажки, помещения уборочного инвентаря.