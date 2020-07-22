Мишустин заявил, что правительство в период кризиса помогло 26,5 млн детям

Как пишут “Новые известия”, председатель правительства сразу же назвал ключевые задачи, которые стоят перед Кабмином. По его словам, это повышение качества жизни всех граждан России и обеспечение командной работы всех ведомств для достижения результата.

Мишустин отметил, что во время карантина из-за распространения коронавируса доходы населения и бизнеса существенно упали. Однако более печальных последствий для граждан удалось избежать благодаря государственной поддержке. В частности, семьям с детьми было направлено 600 млрд рублей. Эту помощь получили родители, которые воспитывают 26,5 млн детей. Премьер подчеркнул, что правительство было обязано оказать им эту помощь, а решение об этом принималось мгновенно.

«Мы сделали все от нас зависящее, чтобы финансовую поддержку быстро получили конкретные адресаты», - сказал Мишустин.

Кризис негативно сказался на рынке труда. В пандемию число официально зарегистрированных безработных выросло в 3,5 раза, поэтому правительство продлило на три месяца выплату пособий тем, кто лишился работы до карантина. Аналогичную поддержку получили и индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были закрыть свое предприятие после 1 марта. В целях поддержки бизнеса были также отменены почти все проверки, а те, которые остались, проводились на удаленной основе. Отмечается, что эта практика будет продолжена и после пандемии. Кроме того, Мишустин напомнил, что в нынешнее время разрешительные документы и лицензии должны продлеваться автоматически.

Премьер отметил, что все принимаемые антикризисные меры правительства “носили последовательный, системный характер”. А уже сейчас они стали стратегией для общенационального плана по восстановлению экономики.