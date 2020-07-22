На Урале задержан находившийся в розыске осужденный за мошенничество застройщик
Сегодня, 16:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Первоуральске задержали застройщика, который полгода находился в розыске, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Как сообщили пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, Первоуральский городской суд мужчину по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в сфере долевого строительства жилого дома) к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, однако на оглашение приговора предприниматель не явился, в следствие чего его объявили в федеральный розыск.
Мужчина жил в одном из домов Первоуральска, где 21 июля был вычислен благодаря камере подъездного видео-домофона.
Отмечается, что срок отбытия наказания будет исчисляться с момента задержания.
Напомним, ранее в Первоуральске произошла громкая история, когда мужчина у здания суда зарезал жену и бросился бежать.
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