На Урале задержан находившийся в розыске осужденный за мошенничество застройщик

Как сообщили пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, Первоуральский городской суд мужчину по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в сфере долевого строительства жилого дома) к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, однако на оглашение приговора предприниматель не явился, в следствие чего его объявили в федеральный розыск.