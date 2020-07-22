Проект «Хозяин Арктики» по спасению белых медведей стартует в России

Основная цель программы – оценка экологической ситуации в Арктике. Ученые давно высказывают обеспокоенность по поводу изменения климата и влияния этого процесса на биосферу. К примеру, потепление в Арктике может полностью уничтожить белых медведей уже через 80 лет. Именно поэтому одной из основных задач экспедиции будет как раз подсчет количества этих животных на суше в безледный период. Также будут изучаться их среда обитания и взаимодействие как между собой, так и с другими видами.

Для наблюдения за медведями будет использован легкомоторный самолет-амфибия Ла-8, оснащенный специальным фотооборудованием, в том числе инфракрасным. На основе полученных в ходе полетов данных будет подготовлена программа по защите белых медведей.

Отмечается, что экспедиция действует по соглашению о совместной работе, в котором участвуют Росприроднадзор, Центр «Арктические инициативы» и международный экофонд «Чистые моря».

В пресс-конференции, посвященной проекту «Хозяин Арктики», приняли участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, президент фонда «Чистые моря» Сергей Крикалев, гендиректор этого фонда Василий Богословский, гендиректор АНО «АркИн» Андрей Патрушев, директор ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова Вячеслав Рожнов и главный пилот будущей экспедиции Валерий Токарев.

В своем выступлении Радионова подчеркнула, что ее ведомство как раз занимается охраной редких видов. Именно поэтому Росприроднадзор инициировал проект по учету числа белых медведей для дальнейшего принятия мер по их спасению.

В свою очередь, Василий Богословский отметил, что белых медведей уже давно не считали массово. Проекты такого масштаба требуют больших затрат и слаженности многих структур. Также он сказал, что надеется на успех экспедиции.