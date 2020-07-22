Россиянам обещают вернуть до 15 тысяч рублей за путешествия внутри страны

На предыдущей недели Правительством РФ было принято решение о субсидировании российского туризма. В планах Правительства выделить 15 миллиардов рублей на субсидии. Туристы смогут получить компенсацию от пяти до 15 тысяч рублей, как сообщил Михаил Мишустин.

Для получения данной компенсации турист должен выбрать тур из списка предложенных Ростуризмом, приобрести тур у туроопертора, который занимается внутренним туризмом, состоящий в едином федеральном реестре. Длительность тура должна составлять не менее пяти ночей. Данное нововведение касается следующих типов туризма: водный, экологический, сельский и культурно-познавательный.

Для получения бонуса необходимо зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russi.travel), отметить необходимый тур, оплата поездки должна производится по карте МИР, кэшбэк не облагается налогом и вернётся покупателю в течение от пяти минут до пяти дней. Стоимость выбранного тура должна составлять от 25 тысяч рублей до 75 тысяч рублей.