Руководство новоуральского комбината рассказало о причинах вспышки коронавируса

Президент топливной компании «ТВЭЛ» Наталья Никипелова отметила, что жители не носят маски по предписанию Роспотребнадзора, не используют перчатки. Кроме того, большинство людей не соблюдает дистанцию.

В топливной компании нет неключевых людей! Важен каждый работник! Было принято решение изолировать критически важный персонал технологических цехов комбината. Сегодня 79 сотрудников УЭХК живут в медицинском центре «Изумруд». Нам крайне важно, чтобы вирус не остановил работу УЭХК, уточнила Наталья Никипелова.

Директор департамента по взаимодействию с регионами «Росатома» Андрей Полосин обратил внимание на то, что каждый житель должен понимать, что вирус обладает «сверхпередаваемостью» и вопрос соблюдения мер безопасности важен.