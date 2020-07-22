В Екатеринбурге открытие дневных летних лагерей для детей перенесли на август
Сегодня, 16:49ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге работа детских лагерей перенесена на август из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Отмечается, что средние образовательные учреждения города были оборудованы дозаторами с антисептическими средствами, бактерицидными ионизаторами воздуха, а также термометрами. На базе образовательных учреждений планируется открыть 132 площадки, на которых будут отдыхать 25 тысяч юных жителей города.
Напомним, что в Свердловской области в начале июля со скандалом стартовала оздоровительная кампания в загородных лагерях, когда в двух учреждениях выявлен коронавирус — у сотрудника лагеря «Зарница» под Берёзовским, а также сотрудника лагеря "Красная гвоздика" в поселке Сысерть.
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