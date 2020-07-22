На Урале водитель Range Rover с номерами ВАЗа почти 200 раз нарушил ПДД

За водителем ним числится почти две сотни штрафов на сумму 170 тысяч рублей за такие грубые нарушения, как превышение скоростного режима, проезд перекрестки на запрещающий сигнал светофора, выеззд на полосу встречного движения и так далее.

Используя подложный номер, купленный в интернете, водитель пытался уйти от ответственности за нарушение правил.

Вчера в центре Екатеринбурга инспекторы остановили Range Rover, за рулем которого находился 26-летний водитель, а на пассажирском сидении находился собственник автомобиля.

Водитель Range Rover сообщил, что приобрел их на одном из сайтов в интернете. При этом подлинные госномера находились в багажнике иномарки.

В отношении водителя был составлен протокол по статье 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками), за что ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.