В Нижнем Тагиле День города из-за пандемии коронавируса пройдет в новом формате

Данное решение было принято в связи пандемией COVID 19, чтобы избежать распространения короновирусной инфекции. Однако тагильчане смогут насладиться запланированными мероприятиями в онлайн режиме. Так например, городские учреждения культуры подготавливают ко дню города программу празднования, а драматический театр представит онлайн-марафон спектаклей для детей Театрград.

Также 9 августа жители города могут насладиться праздничным салютом, время проведения уточняется.

Не обойдут стороной и чествование тагильчан, которые получили звание «Почётного гражданина города» и «За заслуги перед городом». Вознаграждение пройдёт с ограниченным количеством приглашённых в зале Демидовой дачи, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.