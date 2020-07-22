В Нижнем Тагиле НТМК запустил экологичную домну за 176 миллионов долларов

На Нижнетагильском металлургическом комбинате завершилась установка современной доменной печи № 6, которая была создана в соответствии с экологическими стандартами. Ранее в 2018 году была установлена печь № 7 и теперь совместно с печью № 6 металлургический комбинат получил комплекс из двух современных доменных печей.

Новая домна состоит из двух литейных дворов с закрытыми желобами, которые автоматизированы системой верхней и нижней уровнями загрузки сырья. Имеются воздухонагреватели, не имеющие шахт, а также она оснащена аспирационными установками, в которые встроено 35,4 тысячи фильтров.

Также в своём оснащении печь имеет систему анализа технического процесса, что позволяет вести автоматический выбор оптимального режима работы.

Данный проект потребовал затрат в 176 миллионов долларов инвестиций и входит в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Переоснащение заняло 16 месяцев, и полный объём печи составляет 2200 метров кубических, а мощность данной печи — 2,5 миллионов тонн чугуна в год.

На заводе имеется домна, которая на данный момент приостановлена и ожидает дальнейшего решения о реконструкции.