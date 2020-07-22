В Нижнем Тагиле НТМК запустил экологичную домну за 176 миллионов долларов
В Нижнем Тагиле на НТМК была запущена домна №6, выстроенная в соответствии с экологическими стандартами, сообщает пресс-служба предприятия.
На Нижнетагильском металлургическом комбинате завершилась установка современной доменной печи № 6, которая была создана в соответствии с экологическими стандартами. Ранее в 2018 году была установлена печь № 7 и теперь совместно с печью № 6 металлургический комбинат получил комплекс из двух современных доменных печей.
Новая домна состоит из двух литейных дворов с закрытыми желобами, которые автоматизированы системой верхней и нижней уровнями загрузки сырья. Имеются воздухонагреватели, не имеющие шахт, а также она оснащена аспирационными установками, в которые встроено 35,4 тысячи фильтров.
Также в своём оснащении печь имеет систему анализа технического процесса, что позволяет вести автоматический выбор оптимального режима работы.
Данный проект потребовал затрат в 176 миллионов долларов инвестиций и входит в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Переоснащение заняло 16 месяцев, и полный объём печи составляет 2200 метров кубических, а мощность данной печи — 2,5 миллионов тонн чугуна в год.
На заводе имеется домна, которая на данный момент приостановлена и ожидает дальнейшего решения о реконструкции.
Запуск доменной печи № 6 одно из важнейших событий, отмечает Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов. Новая домна позволит металлургическому заводу увеличить мощность, при этом не нанося урон экологии в сравнении с более устаревшими моделями печей. Также новая домна сократит количество издержек связанных с регулярными ремонтами.