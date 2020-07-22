В Нижнем Тагиле усилят контроль за организацией по отлову бродячих животных

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов провел совещание с руководителями профильных управлений и представителем подрядной организации, которая проводит мероприятия по отлову и содержанию бездомных собак на территории города.

В 2020 году услуги оказывает ООО «Специализированная служба». Общая стоимость контракта составляет более восьми миллионов.

Несмотря на то, что число отловленных собак с начала года было увеличено практически в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, ситуация остается сложной.

По мнению Егора Копысова, должен быть не только ужесточен контроль за работой подрядчика, но и выстроена система по регулированию численности бездомных животных. Он отметил, что законодательство по работе с беспризорными животными будет ужесточаться, а потому главной задачей является выработка собственного алгоритма действий.

Исполняющий обязанности начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев предложил для увеличения числа отловленных собак создать в Нижнем Тагиле пункт временной передержки или филиал компании, осуществляющей отлов собак.

По итогам совещания Егор Копысов дал поручение руководителям МКУ «Службазаказчика городского хозяйства» и управления городским хозяйством обеспечить контроль за исполнением контракта.