В Нижнем Тагиле возобновляют работу аттракционы парка Бондина
Сегодня, 13:58ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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С 23 июля в парке культуры и отдыха им. А. П. Бондина возобновится работа аттракционов, сообщает центр по развитию туризма Нижнего Тагила.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Муниципальные аттракционы будут работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00 часов.
Частные — в будние дни с 10:00 до 22:00 часов. В выходные дни — с 10:00 до 23:00 часов.
Обязательным при посещении аттракционов станет ношение масок, использование антисептических средств, а также соблюдение дистанции.
Напомним, что в Свердловской области фиксируется прирост уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекции: общее число заболевших составляет 18 484 человека, 210 из которых скончались.
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