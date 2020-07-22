В Нижнем Тагиле возобновляют работу аттракционы парка Бондина

Муниципальные аттракционы будут работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00 часов.

Частные — в будние дни с 10:00 до 22:00 часов. В выходные дни — с 10:00 до 23:00 часов.

Обязательным при посещении аттракционов станет ношение масок, использование антисептических средств, а также соблюдение дистанции.