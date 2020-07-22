В Нижнем Тагиле за период аномальной жары из водоемов было спасено 16 тонущих людей
Сегодня, 12:36ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Специалисты отдела гражданской защиты населения напоминают, что купаться в не предназначенных для этого местах опасно для жизни. Менее чем за две недели было спасено 16 тонущих, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Запрещающие купание знаки выставлены в 24 местах. Также специалисты МБУ «Центр защиты населения» совместно с государственными инспекторами ПДН МВД, ГУ МЧС России по Свердловской области проводят рейды в местах массового отдыха тагильчан на воде.
Для обеспечения контроля за акваторией Нижнетагильского пруда было организовано круглосуточное дежурство спасателей-водолазов на водной станции, а также мобильный пост разместили на берегу Выйского пруда.
Менее чем за две недели аномально жаркой погоды, спасателям удалось вытащить из воды более 16 тонущих.
Напомним, всего в этом году на территории Нижнего Тагила и Пригородного района утонули семеро взрослых и двое детей.
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