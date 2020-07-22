В Нижнем Тагиле за период аномальной жары из водоемов было спасено 16 тонущих людей

Запрещающие купание знаки выставлены в 24 местах.​ Также специалисты МБУ «Центр защиты населения» совместно с государственными инспекторами ПДН МВД, ГУ МЧС России по Свердловской области проводят рейды в местах массового отдыха тагильчан на воде.

Для обеспечения контроля за акваторией Нижнетагильского пруда было организовано круглосуточное дежурство спасателей-водолазов на водной станции, а также мобильный пост разместили на берегу Выйского пруда.

Менее чем за две недели аномально жаркой погоды, спасателям ​ удалось вытащить из воды более 16 тонущих.