Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области еще пять человек скончались от коронавируса
Сегодня, 12:59Общество
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За прошедшие сутки в Свердловской области были зарегистрированы пять летальных случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности новая коронавирусная инфекция стала причиной гибели 210 свердловчан.
Напомним, что всего по региону за сутки было зарегистрировано 234 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в области насчитывается 18 484 случаев заражения.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 27 июля.
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