В Свердловской области за сутки после лечения от COVID-19 выписано более 400 человек

Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 18 484 случая COVID-19.

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 143 новых случая заражения.

По данным оперативного штаба, на 21 июля, свердловские медики вылечили 12 921 пациента, 425 из которых — за последние сутки.