В Свердловской области за сутки после лечения от COVID-19 выписано более 400 человек
Сегодня, 12:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 227 новых случаев инфицирования COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 18 484 случая COVID-19.
Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 143 новых случая заражения.
По данным оперативного штаба, на 21 июля, свердловские медики вылечили 12 921 пациента, 425 из которых — за последние сутки.
На данный момент в стационарах находятся 887 пациентов. 177 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 151 человек в реанимации, в том числе 65 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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