В заповедник «Денежкин камень» не смог долететь вертолет для помощи в тушении пожара
Сегодня, 14:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Свердловской области на тушении пожара в заповеднике «Денежкин камень» не получить помощи вертолета из-за прибывшего в регион главы МЧС Евгения Зиничева, сообщает Ура.ру.
На официальном сайте заповедника сообщили, что площадь лесного пожара достигла 23 гектаров, однако помощи вертолета в природном парке по-прежнему не дождались, поскольку данная машина на данный момент задействована в перевозках губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы МЧС Евгения Зиничева в Нижние Серги.
Напомним, ранее в Нижних Сергах в следствие обильных дождей произошло подтопление обильной территории, что стало причиной разрушения жилых домов, нескольких мостов. Затопленными остаются 63 дома. Всего было эвакуировано около двухсот человек. Вчера президент России Владимир Путин поручил федеральному министру чрезвычайных ситуаций Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП, а уже вечером 21 июля глава МЧС прибыл в Екатеринбург.
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