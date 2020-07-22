«Желание вызревало последние месяцы»: шеф-редактор Znak.com покинет свой пост

Я принял важное и очень непростое для себя решение: 1 августа я ухожу с поста шеф-редактора Znak.com. Это не связано с какими-либо конфликтами. Это просто следствие моего желания заняться чем-то другим — желания, которое вызревало последние месяцы. И наконец созрело, написал Колезев.

Издание с момента создания стало одним из лучших в стране независимых медиа. Он отметил, что ему непросто уходить, так как работает он в издании со дня его создания в 2012 году, а с некоторыми коллегами он проработал вместе 16 лет.

Он поблагодарил коллектив за хорошую работу, а также назвал имя нового шеф-редактора. Им станет журналист Мария Плюснина, которая на данный момент занимает пост заместителя шеф-редактора.